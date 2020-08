M.M. Warburg: „Hoffnung für Sisyphos“

13.08.2020 – Vor zwei Wochen haben wir uns in dieser Publikationsreihe mit der Frage beschäftigt, warum es zunehmend schwer erscheint, als aktiver Asset Manager den Aktienmarkt zu schlagen. Dabei haben wir –kurz zusammengefasst –zwei Thesen aufgestellt. So liegt der eine Grund für die aktuell hohen Hürden beim Schlagen marktkapitalisierungsgewichteter Benchmarks in der konzentrierten Indexstruktur selbst.

Zusätzlich kommt eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung