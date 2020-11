M.M. Warburg: Ausblick 2021 (II)

26.11.2020 – Es liegt ein einzigartiges Jahr hinter uns. Die COVID- 19-Krise hat zu extremen Reaktionen geführt, sowohl am Kapitalmarkt als auch bei den Notenbanken. Dramatische Kursverluste bei Anleihen in einzelnen Marktsegmenten gepaart mit starker Illiquidität parierten die Notenbanken mit einer noch nie dagewesenen expansiven Geldpolitik. Seit der letzten Woche präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle unsere Prognosen für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung