M/I Homes: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Am 31.07.2018 ging die Aktie M/I Homes an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 25,86 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Wohnungsbau".

M/I Homes haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben M/I Homes auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um M/I Homes in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass M/I Homes hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. M/I Homes liegt mit einem Wert von 8,58 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 73 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Home & Office Products" von 31,74. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der M/I Homes-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 31,39 USD. Der letzte Schlusskurs (25,86 USD) weicht somit -17,62 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (27,34 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,41 Prozent Abweichung). Die M/I Homes-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die M/I Homes-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.