M/I Homes: Was Sie wissen sollten?

Am 10.10.2018 ging die Aktie M/I Homes an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 23,14 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Wohnungsbau".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für M/I Homes entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt M/I Homes mit einer Rendite von -17,37 Prozent mehr als 37 Prozent darunter. Die "Home & Office Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 21,39 Prozent. Auch hier liegt M/I Homes mit 38,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist M/I Homes mit einem Wert von 5,61 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Home & Office Products" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,25 , womit sich ein Abstand von 81 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der M/I Homes verläuft aktuell bei 29,35 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 23,14 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -21,16 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 25,21 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die M/I Homes-Aktie der aktuellen Differenz von -8,21 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".