M-I Homes: Jetzt könnte alles passieren

Per 10.04.2020, 05:26 Uhr wird für die Aktie M-I Homes am Heimatmarkt New York der Kurs von 20.58 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Wohnungsbau".

Unsere Analysten haben M-I Homes nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über M-I Homes in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über M-I Homes wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Die Aktie von M-I Homes gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 2,98 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 30,55 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der M-I Homes verläuft aktuell bei 36,63 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 19,17 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -47,67 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 30,92 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die M-I Homes-Aktie der aktuellen Differenz von -38 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".