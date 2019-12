M-I Homes: Da kann man nur noch staunen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie M-I Homes, die im Segment "Wohnungsbau" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.12.2019, 19:42 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 44.26 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses M-I Homes auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Die Aktie von M-I Homes gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,59 insgesamt 64 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 29,47 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die M-I Homes-Aktie ein Durchschnitt von 33,58 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 44,54 USD (+32,64 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (42,25 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,42 Prozent), somit erhält die M-I Homes-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. M-I Homes erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die M-I Homes-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu M-I Homes vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 41 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (44,54 USD) ausgehend um -7,95 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält M-I Homes von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.