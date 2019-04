M&C Saatchi: Haben Sie darauf geachtet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie M&C Saatchi, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.04.2019, 00:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 387 GBP.

Unser Analystenteam hat M&C Saatchi auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber M&C Saatchi. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält M&C Saatchi daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält M&C Saatchi von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der M&C Saatchi als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das M&C Saatchi-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 496 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 28,83 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 385 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei M&C Saatchi beträgt das aktuelle KGV 17,31. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 51,64. M&C Saatchi ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.