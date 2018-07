M&C Saatchi: Grund zur Sorge?

An der Heimatbörse Xetra London notiert M&C Saatchi per 24.07.2018 bei 383 GBP. M&C Saatchi zählt zu "Werbung".Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist M&C Saatchi mit einem Wert von 101,73 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Media" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 60 , womit sich ein Abstand von 70 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

