M B T: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Für die Aktie M B T stehen per 17.08.2018 11,25 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. M B T zählt zum Segment "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses M B T auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: M B T hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,56 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,61%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,95 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die M B T-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für M B T aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (12 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 6,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 11,25 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält M B T eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: M B T erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Banking"-Branche sind im Durchschnitt um 13,55 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +14,1 Prozent im Branchenvergleich für M B T bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,43 Prozent im letzten Jahr. M B T lag 16,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.