M&A-Report von Bain / Firmen im Kaufrausch: Disruption treibt weltweites M&A-Geschäft

München/Zürich (ots) -- Volumen strategischer M&A-Deals ist 2018 auf 3,4 Billionen US-Dollar gestiegen- Mit M&A-Transaktionen begegnen Unternehmen vorrangig disruptivenMarktveränderungen und wachsendem Umsatzdruck- Erstmals gibt es mehr umsatzgetriebene Scope- alskostengetriebene Scale-Deals- Beim Erwerb neuer, insbesondere digitaler Fähigkeiten sind hoheZuwächse zu verzeichnen- Einfluss aktivistischer Investoren und interventionistischerRegierungen nimmt zuDas weltweite Geschäft mit strategischen Firmenübernahmen boomt.Entsprechend steigt das M&A-Volumen. So erwarb beispielsweise derChemiekonzern Bayer im vergangenen Jahr den US-SaatgutanbieterMonsanto für 66 Milliarden US-Dollar, der IndustriegaseherstellerLinde schloss sich mit US-Wettbewerber Praxair im Rahmen einer50-Milliarden-US-Dollar-Transaktion zusammen. Insgesamt belief sichdas M&A-Volumen 2018 auf 3,4 Billionen US-Dollar - und erreichtedamit das zweithöchste Niveau in den letzten 20 Jahren. In ihrerStudie "M&A in Disruption: 2018 in Review" beleuchtet dieinternationale Managementberatung Bain & Company Hintergründe undTreiber für den gegenwärtigen Kaufrausch.Übernahmen sind immer häufiger Know-how-getrieben"2018 war ein Jahr der starken Veränderungen", stellt Bain-Partnerund M&A-Experte Dr. Wilhelm Schmundt fest. "Der schnelletechnologische Wandel, Kapital im Überfluss sowie ambitionierteWachstumsziele setzen Unternehmen weltweit unter hohen Druck. MitÜbernahmen wollen sie diesen Herausforderungen begegnen." Erstmalsgab es mehr umsatzgetriebene Scope- als Scale-Deals, mit denen vorallem Skaleneffekte und damit Kostenvorteile erzielt werden sollen."Wir erleben gerade einen Umbruch", so Schmundt. "Firmenkäufe werdenvorrangig genutzt, um Wachstum zu beschleunigen und zusätzlichesKnow-how ins Unternehmen zu holen."Tatsächlich dienen mittlerweile rund 15 Prozent der größerenstrategischen Übernahmen dem Erwerb neuer Fähigkeiten, 2015 waren eslediglich 2 Prozent (Abbildung). Die Dynamik bei kleineren Dealsdürfte noch größer sein. Dafür spricht die Vervierfachung derCorporate-Venture-Capital-Investitionen seit 2013. Insgesamt stehtbei jeder dritten Know-how-getriebenen Übernahme im Vordergrund,digitale Kompetenzen für das Unternehmen zu gewinnen. Dies reicht vonautonomem Fahren und digitaler Fertigung über E-Commerce unddigitalem Marketing bis hin zu Internet der Dinge und Cybersecurity.Vier wichtige Trends verändern das M&A-GeschäftNeben der Zunahme von Scope-Deals bringt die Bain-Studie vierweitere Trends zutage:1. Finanzinvestoren agieren zunehmend wie strategische Käufer.Noch sind bei mehr als 80 Prozent der Übernahmen Unternehmen dieKäufer. Doch der Einfluss vor allem vonPrivate-Equity-(PE-)Gesellschaften wächst - selbst bei sehr großenTransaktionen. In Deutschland sorgte 2017 die Übernahme desMDAX-Konzerns Stada durch zwei PE-Fonds für Furore.2. Aktivistische Investoren fordern M&A-Aktivitäten. Weltweitsteigt die Bedeutung aktivistischer Investoren und in derenÜberlegungen spielen M&As eine immer wichtigere Rolle. In den erstenzehn Monaten 2018 zielte bereits jede fünfte Kampagne dieserInvestoren auf M&A-Transaktionen ab.3. Regierungen mischen sich ins M&A-Geschäft ein. Der Verkaufheimischer Unternehmen ins Ausland lässt Regierungen rund um denGlobus zunehmend misstrauischer werden. Auch Deutschland hatmittlerweile mehr gesetzliche Handhabe und kann solche Käufe schon abeiner Beteiligung von 10 Prozent prüfen.4. Überregionale Firmenkäufe verlieren an Bedeutung. GeopolitischeUnsicherheiten, weltweite Handelskriege sowie weniger strukturelleVorteile schmälern die Attraktivität von Unternehmenskäufen überKontinente hinweg. Die Zahl solcher Übernahmen sinkt, wenngleichMega-Deals wie der von Bayer das Volumen 2018 noch einmal steigenließen.Regelmäßige Zukäufe erhöhen die AktienrenditeIm Rahmen seiner aktuellen Studie hat Bain wesentlicheErfolgsfaktoren von Firmenübernahmen herausgearbeitet. Dazu zähleneine breit angelegte Due Diligence, das frühzeitige und intensiveAuseinandersetzen mit dem Geschäftsmodell des Zielunternehmens sowieeine zügige Integration von Prozessen und Systemen.Bain-Analysen belegen zudem die Bedeutung kontinuierlicherM&A-Aktivitäten - und zwar branchenübergreifend. Unternehmen, diebeständig andere Firmen kaufen, erzielen höhere Aktienrenditen. Ambesten schneiden demzufolge diejenigen ab, die auch vor großenAkquisitionen nicht zurückschrecken. Ihre durchschnittlicheAktienrendite liegt mit 9,2 Prozent deutlich über den im Schnitterreichten 6,9 Prozent."Es ist enorm wichtig, im eigenen Haus das Know-how fürregelmäßige M&A-Transaktionen aufzubauen", betontBain-Kapitalmarktexperte Schmundt. "Und auch, wenn die damitverbundenen Herausforderungen gewaltig sind, sollten sich Unternehmendavon nicht abhalten lassen. Denn mit Übernahmen können sie dendisruptiven Wandel oft besser bewältigen und sich so einennachhaltigen Wettbewerbsvorsprung verschaffen."