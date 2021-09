M&A-Deals: Die 5 größten in den USA im 2. Quartal!

Die weltweiten Fusions- und Übernahmeaktivitäten überstiegen im zweiten Quartal 2021 die Marke von 1 Billion Dollar, wobei allein in den USA mehr als 500 Milliarden Dollar umgesetzt wurden. Dies war das dritte Quartal in Folge, in dem dies weltweit und in den USA der Fall war.

Das zweite Quartal begann stark: Vier der fünf größten Transaktionen wurden im April angekündigt.