MZ zum Bußgeld für Raser

Halle (ots) - Einmal kurz zu lange auf dem Gas geblieben und schon konnte der Lappen für einen Monat weg sein. So sehr das manchen Gelegenheits-Bleifuß auch schmerzt, dieses Strafmaß ist angemessen. Schließlich geht es um die Gesundheit anderer. Denn insbesondere im Stadtverkehr können 20 Kilometer pro Stunde mehr über Leben und Tod der Unfallopfer entscheiden. Hinzu kommt: Im Vergleich zu anderen Staaten sind die hiesigen Strafen gering. Wer etwa in Norwegen mit 20 zu viel auf dem Tacho erwischt wird, muss mit bis zu 480 Euro Bußgeld rechnen. In Deutschland sind es 60 Euro. Der Blick nach Skandinavien zeigt auch: durchgreifen wirkt. In den vergangen zehn Jahren hat sich die Zahl der Verkehrstoten in Norwegen halbiert.