MZ zu US-Atomwaffen

Es gibt gute Argumente für die nuklearen Abschreckung und die deutschen Teilhabe daran - und es gibt gute Gründe dagegen. Eine Welt ohne Atomwaffen wäre ganz sicher eine bessere. Eine Welt, in der nur die Schurken, Menschenschinder und Autokraten über solche Waffen verfügen, wäre ebenso sicher ein schlechtere. Sich dieses Dilemmas zu vergegenwärtigen und die Debatte darüber zu führen, welche Verantwortung die Bundesrepublik in der Welt tragen soll, ist richtig. Und es ist allemal besser, als durch das heimliche Bestellen von Kampfflugzeugen in den USA Fakten zu schaffen, die die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschland über Jahren binden. Die Diskussion über die Atombombe hat wieder begonnen. Reden wir drüber.