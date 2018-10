MYP: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

MYP weist zum 17.10.2018 einen Kurs von 0,195 SGD an der BörseSingapore auf.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses MYP auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen MYP. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 50 ist die Aktie von MYP auf Basis der heutigen Notierungen 116 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Real Estate" (23,1) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die MYP-Aktie ein Durchschnitt von 0,19 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,195 SGD (+2,63 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,21 SGD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,14 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der MYP-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. MYP erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.