MYPEGASUS wird Stiftung

Reutlingen (ots) - Die MYPEGASUS Gruppe, bundesweiter Marktführerfür Transfergesellschaften, hat seit dem 18. April 2018 einen neuenGesellschafter: die gemeinnützige MYPEGASUS Stiftung. Bisher war dieUnternehmensgruppe in privater Hand. Ein vierköpfiger Stiftungsratverwaltet das Vermögen der MYPEGASUS Stiftung. Die Stiftungsgeschäftewerden durch einen Stiftungsvorstand geführt. Stiftungszweck ist dieVolks- und Berufsbildung.Die MYPEGASUS Gruppe ist bundesweit an mehr als 30 Standortenaktiv und beschäftigt über 100 festangestellte Mitarbeiter. AlsTransferträger im Zusammenhang mit Restrukturierungen, Sanierungenund Insolvenzen ist MYPEGASUS regelmäßig in den Medien. Air Berlin,Solarworld, General Electric, British American Tobacco, Praktiker,Woolworth, Opel, Loewe-Opta und die Bremer Vulkanwerft sind einigeder Beispiele für Großprojekte des arbeitnehmerorientiertenDienstleisters.Über 2000 betriebliche Projekte hat MYPEGASUS bisher durchgeführtund dabei 150.000 Beschäftige aufgefangen, qualifiziert undvermittelt.Transfergesellschaften sind ein arbeitsmarktpolitisches Instrumentmit dem Ziel, von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern im Rahmeneiner befristeten Beschäftigung eine neue Anstellung im erstenArbeitsmarkt zu vermitteln. Professionelle Berater unterstützen imBewerbungsprozess und recherchieren Arbeitgeber. Für die Betroffenenist das Modell ein wichtiges Auffangnetz in einer existenzbedrohendenKrisensituation. Innerhalb einer Regellaufzeit von 12 Monatenerhalten Arbeitnehmer in der Transfergesellschaft 80-90 % ihresletzten Nettoeinkommens, Qualifizierungsmöglichkeiten sowie eineintensive und individuelle Betreuung. In dieser Zeit sind siesozialversicherungspflichtig beschäftigt und nicht arbeitslos. Auchdas Nachholen von Berufsabschlüssen ist in der Transfergesellschaftmöglich.Neue Entwicklungen kommen auf den Arbeitsmarktdienstleister imZuge von Digitalisierung, Industrie 4.0 und des Umstiegs aufE-Mobilität zu. "Im Bereich der 4.0-Themen sind wir gut aufgestellt",sagt Jan Kiehne, einer der beiden Geschäftsführer der MYPEGASUS. ImRahmen der 'Initiative 4.Q' wurden eigene Online-Lehrgänge zudigitalen Basiskompetenzen entwickelt und erfolgreich platziert.Zudem ist man mit Gewerkschaften, Betriebsräten und der Politik imGespräch, um im Rahmen sogenannter TransformationsgesellschaftenBeschäftigte im Betrieb fit für das digitale Zeitalter zu machen. Sosoll verhindert werden, dass Arbeitslosigkeit überhaupt erstentsteht."Die Überführung der Gesellschaftsanteile in eine gemeinnützigeStiftung ist bei diesem Vorhaben ein richtiger und wichtigerSchritt", betont Herbert Hansel, ebenfalls Geschäftsführer undInitiator der Stiftung. "Schließlich wurde die MYPEGASUS gegründet,um gemeinwohlorientiert zu agieren und existenzbedrohendenArbeitsplatzverlust abzuwenden."Pressekontakt:Dusan VesenjakMYPEGASUS GmbHdusan.vesenjak@mypegasus.deMobil: : 0151-16241001Original-Content von: MYPEGASUS GmbH, übermittelt durch news aktuell