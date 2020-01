MYPEGASUS Ausbilder in bundesweiter Jury für den IHK Bildungspreis 2020 (FOTO)

Reutlingen (ots) - Am 10. Februar 2020 wird in Berlin das Rennen um denIHK-Bildungspreis 2020 entschieden: 400 IHK-Prüfer ermitteln aus zwölfFinalisten vier Preisträger.Mit dabei sein wird auch Martin Freudemann von der MYPEGASUS AkademieReutlingen. Er wurde neben vier weiteren Kollegen von der IHKReutlingen-Tübingen nominiert. Freudemann ist seit 2007 Industriemeister undseit 10 Jahren Ausbilder bei MYPEGASUS.Die MYPEGASUS Akademie bietet gewerblich-technische Verbundausbildung,Umschulungen sowie Weiterbildung. Insgesamt 250-300 Teilnehmer werden jährlichim Reutlinger Schulungszentrum auf dem Burkhardt + Weber Gelände qualifiziert.Neben Freudemann sind fünf weitere Ausbilder sowie eine Verwaltungskraft Teildes Teams. Die Ausbildung genießt in der Region einen guten Ruf. Für Freudemannist es wichtig, den Teilnehmern eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen, damitsie nachher eine gute Arbeitsstelle erhalten. Aber auch diePersönlichkeitsentwicklung und das Vermitteln von Werten sind ihm wichtig.Als Jury Mitglied für den IHK-Bildungspreis wurde Freudemann erstmalig berufen.Entsprechend groß ist die Vorfreude. Die zwölf nominierten Firmen gehören zuDeutschlands engagiertesten Unternehmen im Bereich Aus- und Weiterbildung. Siestammen aus den unterschiedlichen Branchen. Die Projektanträge reichen von"Digitalisierung erleben (Robotik)" über neuen Ausbildungskonzepten bis hin zurÜbernahme von Verantwortung und Führungsaufgaben für junge Menschen.Für die MYPEGASUS Geschäftsführung ist die Berufung Ausdruck der gutenLeistungen in der MYPEGASUS Akademie und eine besondere Auszeichnung der IHK."Ich gratuliere Martin Freudemann ganz herzlich und wünsche ihm als Juror eineglückliche Hand", so MYPEGASUS Geschäftsführer Jan Kiehne.Links: -entwicklungszentrum-reutlingen/'>https://www.mypegasus.de/akademie/lern-und-entwicklungszentrum-reutlingen/'> https://www.mypegasus.de/akademie/lern-un

