MYBESTBRANDS launcht Universal Checkout in Zusammenarbeit mit Zahlungsdienstleister Klarna (FOTO)

München (ots) -Bequem bestellen und schnell mit einem Klick bezahlen / InnovativeBot-Technologie sorgt für sichere Transaktionen / Mehr Flexibilitätfür Kunden: Ratenkauf und Kauf auf Rechnung durch KlarnaKlarna, einer der führenden europäischen Zahlungsdienstleister,und MYBESTBRANDS, Deutschlands größte Online-Shopping-Mall fürPremium- und Luxusmode, launchen in einer für Deutschlandeinzigartigen Kooperation den "Universal Checkout" (UCO). Die eigensvon MYBESTBRANDS entwickelte Bot-Technologie in Kombination mit demKlarna Checkout gehört zu den innovativsten Checkout-Lösungen imMarkt und macht das Shoppen für Kunden noch einfacher.Kunden können künftig Artikel unterschiedlicher Partner-Shops,führender Online Fashion Multilabel und Monobrand Stores, in einenWarenkorb auf MYBESTBRANDS legen und mit nur einem Klick über Klarnabezahlen. Der Universal Checkout basiert auf dem Klarna Checkout,dessen Vorteile die Online-Shopping-Plattform direkt an seine Kundenweitergibt: Ratenkauf und Kauf auf Rechnung, bei denen die Kundensich die Waren erst liefern lassen und flexibel später bezahlenkönnen. Der Klarna Checkout integriert die beliebtesten Zahlungsartenin den Bestell- und Bezahlprozess bei MYBESTBRANDS und fördert damitein für den Kunden optimales Einkaufserlebnis auf allen Endgeräten.Der im Jahr 2008 gegründete Marktplatz MYBESTBRANDS präsentiertausgewählte Designer- und Markenprodukte aus verschiedenenPartner-Shops auf einer Plattform. Wurden Kunden bis dato für denKauf eines Artikels vom Produktprofil zum jeweiligen Partner-Shopweitergeleitet, ist es ihnen nun möglich, direkt über MYBESTBRANDSeinzukaufen. Getreu dem Motto "Smoooth Payments" bietet Klarna alsZahlungsdienstleister dafür die notwendige Checkout-Technologie, umdas Bezahlerlebnis für Kunden zu vereinfachen.Testweise startete MYBESTBRANDS den UCO schon im November 2017 mitzwei Partnern in einer Pre-Beta-Version. Seitdem wurden die Prozesseüber Tests sowie Nutzerbefragungen optimiert und weiterePartner-Shops integriert. Nach erfolgreicher Abwicklung von über3.000 Bestellungen wird der MYBESTBRANDS-Checkout auf der Website undin der App nun offiziell gelauncht. Die aktuell teilnehmendenPartner-Shops wie Emporio Armani, Giuseppe Zanotti, Jil Sander sowieLodenfrey, Unger-Fashion.com und Mybudapester.com verzeichnen seitEinführung des UCOs steigende Umsätze. Die Bezahlung der Rechnung desPartner-Shops wird über Klarna abgewickelt. Für den einzelnenPartner-Shop bedeutet das garantierte Zahlungen, denn dasAusfallrisiko und den Verwaltungsaufwand übernimmt im Hintergrund derZahlungsdienstleister Klarna.Jörg Domesle, Mitgründer und Geschäftsführer von MYBESTBRANDS:"Mit der von unserem IT-Team entwickelten Bot-Technologie inKombination mit dem Klarna Checkout bringen wir eine Lösung auf denMarkt, die es so noch nicht gibt. Sowohl unsere Kunden als auch diePartner-Shops profitieren vom Universal Checkout: Die Kunden könnenganz bequem mit nur einem Klick Artikel der Partner-Shops bestellen,die sie in dieser Kombination nur bei MYBESTBRANDS finden. DiePartner-Shops steigern ohne zusätzlichen IT-Aufwand Umsatz undNeukundenanteil bei gleichzeitig besserem Return on Investment."Michael Rouse, Chief Commercial Officer der Klarna Group: "UnsereKooperation mit MYBESTBRANDS zeichnet sich durch exzellentes Teamworkaus: Wir haben es in kurzer Zeit geschafft, eine Lösung auf den Marktzu bringen, die es Kunden erlaubt, auf der MYBESTBRANDSShopping-Plattform einfach und schnell zu bestellen und zu bezahlen.Die eingebundenen Partner-Shops profitieren durch die Integration vonsicheren und einfachen Bezahltechnologien, die keinerlei IT-Aufwandauf ihrer Seite hervorrufen. Damit unterstützen wir Plattformen wieMYBESTBRANDS und deren Partner-Shops, das Kundenerlebnis durch einenreibungslosen Bezahlvorgang zu verbessern. Zusammen schaffen wir esso, die Conversion Rate und die Kundenzufriedenheit zu steigern."Über MYBESTBRANDSMYBESTBRANDS wurde 2008 als bunter Marktplatz gegründet. Seit 2013konzentriert man sich ausschließlich auf den Bereich der Mode undpräsentiert das Beste aus Fashion und Lifestyle der führenden 100Online-Shops. Mit über 5.000 Designerlabels von Shops wieNet-a-Porter, Luisaviaroma, Stylebop und About You sowie Markenshopsvon GUCCI, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Jimmy Choo u.v.m. hat sichMYBESTBRANDS zur ersten Adresse für Shoppingtouren im Premium- undLuxus-Segment etabliert. Die MYBESTBRANDS-App verzeichnet über zweiMillionen App-Downloads, der Mobile-Traffic-Anteil liegt bei 75Prozent. Heute ist MYBESTBRANDS Deutschlands führende Fashion Mall imInternet für den Bereich der Premium- und Luxusmode. Diese Positionwird künftig mit dem neuen Gesellschafter SIGNA und seinen starkenMarken wie The KaDeWe Group und La Rinascente weiter ausgebaut. Mehrunter: www.MYBESTBRANDS.deÜber KlarnaKlarna (www.klarna.com/de/) ist einer der führendenZahlungsanbieter in Europa und eine lizenzierte Bank, die dasBezahlerlebnis für Käufer und Händler revolutioniert. Gegründet 2005in Stockholm, Schweden, gibt Klarna Online-Shoppern die Möglichkeit,per Rechnung, Ratenzahlung oder direkt beim Bestellabschluss perLastschrift oder Sofortüberweisung zu bezahlen - und bietet dabei einsicheres und einfaches Checkout- und damit auch Einkaufserlebnis:getreu dem Motto "Smoooth Payments". Im Jahr 2014 hat sich Klarna mitder Sofort GmbH zusammengeschlossen und die Klarna Group gegründet.2017 konnte der direkte deutsche Wettbewerber BillPay akquiriertwerden. Klarna arbeitet mit rund 90.000 Händlern in Europa undNordamerika zusammen. Darunter sind zahlreiche bekannte Marken undShops wie asos, Babywalz, die Deutsche Bahn, Flaconi, Mediamarkt undSpotify. 