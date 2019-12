MX Oil: Interessante Aussichten?

Per 16.12.2019, 14:48 Uhr wird für die Aktie MX Oil der Kurs von 4.57 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Nach einem bewährten Schema haben wir MX Oil auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: MX Oil erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 4,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -45,96 Prozent im Branchenvergleich für MX Oil bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,96 Prozent im letzten Jahr. MX Oil lag 45,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der MX Oil von 4,6 GBP ist mit -67,07 Prozent Entfernung vom GD200 (13,97 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,07 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -9,27 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der MX Oil-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 46 und liegt mit 41 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 32,52. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält MX Oil auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.