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Vereinigte Mexikanische Staate. - MXLF,MXLS,MXLE,MXLH,MXLA: AUSSETZUNG/SUSPENSION




23.07.19 16:30
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL MEXICO 14/45 MTN MXLF US91086QBE70 24.07.2019 HZE/EOT MEXICO 03/33 MTN MXLS US91086QAN88 24.07.2019 HZE/EOT MEXICO 08/40 MTN MXLE US91086QAV05 24.07.2019 HZE/EOT MEXICO 15/46 MTN MXLH US91086QBF46 24.07.2019 HZE/EOT MEXICO 04/34 MTN MXLA US91086QAS75 24.07.2019 HZE/EOT

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101,45 $ 101,49 $ -0,04 $ -0,04% 23.07./17:17
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US91086QBF46 A1ZU0Q 103,20 $ 84,76 $
Werte im Artikel
120,55 plus
+0,43%
116,30 plus
+0,32%
126,69 plus
+0,28%
134,07 plus
+0,20%
101,45 minus
-0,04%
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