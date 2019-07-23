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Vereinigte Mexikanische Staate. - MXLF,MXLS,MXLE,MXLH,MXLA: AUSSETZUNG/SUSPENSION
23.07.19 16:30
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL MEXICO 14/45 MTN MXLF US91086QBE70 24.07.2019 HZE/EOT MEXICO 03/33 MTN MXLS US91086QAN88 24.07.2019 HZE/EOT MEXICO 08/40 MTN MXLE US91086QAV05 24.07.2019 HZE/EOT MEXICO 15/46 MTN MXLH US91086QBF46 24.07.2019 HZE/EOT MEXICO 04/34 MTN MXLA US91086QAS75 24.07.2019 HZE/EOT
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|101,45 $
|101,49 $
|-0,04 $
|-0,04%
|23.07./17:17
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US91086QBF46
|A1ZU0Q
|103,20 $
|84,76 $
Werte im Artikel
120,55
+0,43%
116,30
+0,32%
126,69
+0,28%
134,07
+0,20%
101,45
-0,04%
= Realtime
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