Orangeburg, South Carolina (ots/PRNewswire) - Zeus IndustrialProducts, Inc. (Zeus), ein führender Hersteller im Bereich derPolymerextrusion und innovatives Unternehmen im Bereich derMaterialwissenschaften, gab heute die Übernahme von MWC Technologies,LLC (MWC) bekannt. Dies bildet eine Ergänzung zu den Fähigkeiten, dieZeus über die letzten fünf Jahrzehnte hinweg entwickelt hat.MWC, ein Hersteller von medizintechnischen Komponenten mit Sitz inChattanooga (Tennessee), verfügt über innovative Technologien, diedie Wachstumsstrategie von Zeus unterstützen. Diese Übernahmeermöglicht die weltweite Vermarktung der vielen innovativen,lösungsorientierten Produkte im Portfolio von MWC.Klicken für Tweet (https://twitter.com/ZeusTubing): @ZeusTubingübernimmt MWC Technologies: https://www.zeusinc.com/2018/06/11/zeus-acquires-mwc-technologies-llc/KOMMENTARE"Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1966 hat sich Zeusdarauf konzentriert, weiter zu wachsen und Neuerungen einzubringen.Diese Übernahme unterstützt diese Ziele. Wir sind zuversichtlich,dass unsere Akquisition von MWC unseren Kunden heute und in Zukunfteinen Mehrwert bieten wird." - Frank P. Tourville Senior, Gründer undVorstandsvorsitzender von Zeus Industrial Products Inc."Die Übernahme von MWC wird unsere Fähigkeiten und unserProduktportfolio erweitern, um der steigenden Nachfrage nachhochpräzisen Präzisionsextrusionen gerecht zu werden. Unsere vereinteFachkompetenz wird unsere Fähigkeit verbessern, Kunden auf der ganzenWelt besser zu bedienen." - John Winarchick, CEO, Zeus IndustrialProducts, Inc."Wir freuen uns über die Aufnahme im Zeus-Team! Zeus'langfristiges Engagement für branchenführende Qualität, Kundenserviceund Innovation passt gut zur Unternehmenskultur von MWC. Unserekombinierten Technologien werden neue Marktlösungen für unsere Kundenermöglichen." - Eric Avans, Qualitätsmanager, MWC TechnologiesQUELLENZeus Industrial Products: (https://www.zeusinc.com/) WeitereInformationen über das Unternehmen und dessen Produkte finden Sie aufder Website von Zeus oder rufen Sie uns gebührenfrei unter1-800-526-3842 (USA) oder +1-803-268-9500 (international) an.INFORMATIONEN ZU ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS INC.Zeus Industrial Products Inc. hat seinen Hauptsitz in Orangeburg,South Carolina (USA). Sein Kerngeschäft ist die Entwicklung undPräzisionsextrusion modernster Polymermaterialien. Das Unternehmenbeschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und verfügt überHerstellungseinrichtungen in Aiken, Gaston und Orangeburg (SouthCarolina), Branchburg (New Jersey) und Letterkenny (Irland). Produkteund Dienstleistungen von Zeus richten sich an Firmen in den BranchenMedizin, Automobile, Luft- und Raumfahrt, Glasfasern, Energie undFlüssigkeiten. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.zeusinc.com.Pressekontakt:Scott LloydGeneral Counsel and Vice President of Administration803.268.5089slloyd@zeusinc.comOriginal-Content von: Zeus Industrial Products, Inc., übermittelt durch news aktuell