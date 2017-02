MWC 2017: Mobile Sicherheit ist ein elementarer Baustein der Digitalisierung (FOTO)

Bochum (ots) -Unter dem Leitwort "Elemental" findet in diesem Jahr der MobileWorld Congress in Barcelona statt. Das Motto macht deutlich:Mobilgeräte gehören fest zur digitalen Alltagswelt. Allein inDeutschland nutzten 2016 rund 50 Millionen Menschen ein Smartphone(Quelle: comScore).Die Bedrohungslage steigt rasant: Mit 3.246.284 neuenAndroid-Schaddateien im Jahr 2016 ist ein neuer Rekord erreicht. ZumVorjahr ist das ein Anstieg von fast 40 Prozent. Cyberkriminellesehen hier einen immer lukrativeren Markt und versuchen mitverschiedenen Methoden Anwender in die Falle zu locken. Wie Anwenderihre Mobilgeräte mit iOS- und Android-Betriebssystem absichern, ihrePrivatsphäre schützen und Unternehmen Mobile Device Managementeffektiv umsetzen, stellt G DATA auf dem Mobile World Congress inBarcelona vom 27. Februar bis 2. März 2017 in Halle 6, Stand 6B40,vor.Die vollständige Meldung steht Ihnen im G DATA Newsroom zurVerfügung: http://ots.de/lUyWQPressekontakt:G DATA Software AGThorsten UrbanskiLeiter UnternehmenskommunikationPhone: +49 (0) 234 - 9762 239Christian LuegPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 160E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell