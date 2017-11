MVZ künftig arztgruppenübergreifend ausgestalten! / Aktuelle Regelung ist Katalysator für Unterversorgung

Berlin (ots) - Die deutsche Zahnärzteschaft sieht beiMedizinischen Versorgungszentren (MVZ) weiter erheblichenHandlungsbedarf des Gesetzgebers. Das geht aus einem gemeinsamenBrief der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), derBundeszahnärztekammer (BZÄK) sowie des Freien Verbandes DeutscherZahnärzte e. V. (FVDZ) hervor, der im Nachgang zu entsprechendenBeschlüssen des Deutschen Zahnärztetages an politischeEntscheidungsträger adressiert wurde. Darin fordern die Institutionenim Namen des gesamten Berufsstandes, MVZ für denvertragszahnärztlichen Bereich künftig ausschließlicharztgruppenübergreifend auszugestalten. Andernfalls ist dieSicherstellung einer deutschlandweit gleichwertigen Versorgung inGefahr.Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wurde die Gründungarztgruppengleicher MVZ ermöglicht. Ziel: Die Versorgung in derFläche zu sichern. Die Entwicklung vergangener Jahre hat jedochgezeigt, dass in der vertragszahnärztlichen Versorgung das Gegenteileingetreten ist: Nach aktuellen Zahlen befinden sich etwa 79 Prozentder rein zahnärztlichen MVZ in städtischen und etwa 21 Prozent inländlichen Gebieten. Zahnarzt-MVZ leisten also keinen erkennbarenBeitrag zur Verbesserung der Versorgung in ländlichen oderstrukturschwachen Regionen. Sie sind vielmehr stark regionalkonzentriert und siedeln sich vor allem in Großstädten,Ballungsräumen und einkommensstarken ländlichen Gebieten an.Die dynamische Entwicklung der MVZ lässt zudem eine Sogwirkung aufpotenziell niederlassungs- und anstellungswillige junge Zahnärztinnenund Zahnärzte befürchten. Dies wirkt einer wohnortnahen undflächendeckenden Versorgung entgegen, insbesondere in Flächenstaaten.Bleibt diese Dynamik bestehen, wird es - bedingt durch dendemografischen Wandel innerhalb des Berufsstandes - künftig zuEngpässen und Unterversorgung im ländlichen Raum kommen. Dies giltsowohl für Ostdeutschland als auch für viele strukturschwacheRegionen im Westen.Anders als in der ärztlichen kann die zahnärztliche Versorgungauch nicht durch den stationären Bereich aufgefangen werden.Unbegrenzte Anstellungsmöglichkeiten in MVZ führen zuWettbewerbsvorteilen mit versorgungspolitisch kontraproduktivenEffekten: Fremdkapitalgeber und Finanzinvestoren forcieren dieKettenbildung in Ballungsräumen - eine Gefahr für freiberuflichePraxisstrukturen, die bislang eine wohnortnahe und flächendeckendeVersorgung sicherstellen. Gerade aber diese freiberuflichausgerichteten Praxen sind das Rückgrat unseres Gesundheitssystems,eines der besten der Welt.Pressekontakt:KZBV:Kai FortelkaPressesprecher/ Leiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0)30 280179-28E-Mail: k.fortelka@kzbv.deBZÄK:Jette KrämerLeiterin Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0)30 40005-150E-Mail: j.kraemer@bzaek.deFVDZ:Juliana GralakReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0)30 243427-14E-Mail: jg@fvdz.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell