MVC Capital: War die Aufregung umsonst?

Am 11.03.2019, 21:16 Uhr notiert die Aktie MVC Capital an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 9,16 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Die Aussichten für MVC Capital haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. MVC Capital weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,54 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,06 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,48 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der MVC Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,28 USD mit dem aktuellen Kurs (9,17 USD), ergibt sich eine Abweichung von -1,19 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (8,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,12 Prozent Abweichung). Die MVC Capital-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der MVC Capital ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die MVC Capital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,31, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.