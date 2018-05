MUSE Konzertmagie in den CineStar Kinos: Der Vorverkauf startet am 3. Mai

Lübeck (ots) - Eine gigantische Show und alle Hymnen der Band insensationeller 2K/4K Ultra-HD-Qualität werden am 12. Juli 2018 imKonzertfilm "MUSE: Drones World Tour" für Begeisterung sorgen.Epische Arrangements, tiefe Lyrics und ein stimmgewaltigesMastermind am Mikrofon: MUSE sind auf der Bühne eine wahreNaturgewalt aus melodischen Rockhymnen, Extravaganz und gigantischenEffekten. Am Donnerstag, den 12. Juli um 20:00 Uhr, zeigt CineStar"MUSE: Drones World Tour", den überwältigenden Konzertfilm, der jenach Kino in 2K oder 4K Ultra-HD und mit deutschen Untertitelnpräsentiert wird. Die Karten sind an der Kinokasse und im Internetunter cinestar.de erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage sindKartenreservierungen leider nicht möglich.MUSE, die weltberühmte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete undvielfach preisgekrönte Band, spielte während der "Drones World Tour"2015/2016 über 130 Konzerte auf der ganzen Welt. Die Band ist bekanntdafür, mit ihren Bühnenshows neue Maßstäbe zu setzen. Sie spielte aufeiner runden Bühne von der Mitte der Arena aus, wobei das Bühnenbildund die Anordnung der Bühne den Fans ein audiovisuelles360°-Sinneserlebnis bot.Im Mittelpunkt der Visualisierungen der Tour standen die Drohnen,die autonom über die Bühne und quer durch das Publikum flogen, nebenriesigen Projektionen, die mit den Bandmitgliedern auf der Bühneinteragierten. Dieses Spektakel mit LEDs und Lasern ergänzte dasgefeierte Repertoire der Band perfekt. Zu den auf der Tourneevorgetragenen Key-Songs gehörten "Psycho", "Madness", "Uprising","Plug in Baby", "Supermassive Black Hole" und "Knights of Cydonia".Gefilmt und aufgenommen über mehrere Shows enthält der Konzertfilmnie zuvor gesehene Spezialeffekte und einen exklusiven Einblick indie Band in der Einleitung.Die New York Times beschreibt die MUSE-Live-Erfahrung als "eineunendliche Steigerung, die auf einen Höhepunkt nach dem anderenzusteuert - das ist, was ein MUSE-Konzert mit allen verfügbarenMitteln leisten will." CineStar freut sich auf zahlreiche Besucherund wünscht allen MUSE-Fans viel Spaß mit dem Live-Feeling imKinosaal.Folgende CineStar Kinos zeigen den einzigartigen Konzertfilm derAusnahmeband MUSE am 12. Juli 2018 um 20:00 Uhr:Bamberg, Berlin (Cubix, Hellersdorf, Kulturbrauerei, Sony Center,Tegel, Treptower Park), Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz Roter Turm,Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda,Garbsen, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel,Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz,Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, Osnabrück, Rostock LüttenKlein, Saarbrücken, Siegen, Villingen-Schwenningen, Weimar, WildauPressekontakt:ZPR GmbHSandra von Zabiensky,Sandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell