MTU profitiert kräftig von Wartung und Ersatzteilen - Gewinnziel angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein brummendes Geschäft mit Wartung und Ersatzteilen beflügelt die Gewinnpläne des Münchner Triebwerksbauers MTU .



Der Umsatz dürfte im laufenden Jahr nach angepassten Zahlen stärker als gedacht auf rund 4,2 Milliarden Euro steigen, kündigte Vorstandschef Reiner Winkler bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag in München an. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll dadurch von zuletzt 573 Millionen auf etwa 640 Millionen Euro steigen. Dies ist deutlich mehr als von Analysten erwartet.

Bisher war Winkler nur von einem moderaten Anstieg ausgegangen und hatte im Februar von 600 bis 620 Millionen Euro gesprochen. Der bereinigte Überschuss soll nun im ähnlichen Maß von 405 Millionen auf etwa 450 Millionen Euro zulegen.