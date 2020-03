MTU: In guter Gesellschaft…

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) nimmt einen Tag nach dem Dividenden-Schock den DAX-Rutsch überproportional mit. Der Kurs bröckelt um -16,17% auf 107,30 Euro ab.

MTU ist eines der vielen börsennotierten Unternehmen, das seinen Aktionären aller Wahrscheinlichkeit keine – oder eine erheblich zurechtgestutzte – Dividende im laufenden Jahr präsentieren wird. Der MTU-Vorstand will, so heißt es in der gestrigen Mitteilung, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



