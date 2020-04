MTU: Ist die Aktie jetzt ein Buy?

Nur eine Richtung kennt heute Morgen MTU. Immerhin liegt der Kurs derzeit 8,35% vorne. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 116,33 Euro. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Sind das jetzt Kaufkurse oder lieber noch warten? Lohnt sich jetzt der Einstieg? Wir haben diese Fragen in unserem großen Corona-Sonderreport beantwortet. Angesichts der außergewöhnlichen Situation bieten wir diesen Sonderreport hier kostenlos zum Download an.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Schließlich fehlen nach wie vor nur 8%, um ein neues Monatstief auszubilden. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 106,30 Euro markiert. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei MTU also ganz genau hinsehen.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.