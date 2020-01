Seit Jahresbeginn hat die Aktie von MTU Aero Engines zu einem echten Höhenflug angesetzt: Ausgehend von noch 254,90 Euro am ersten Handelstag des Jahres ging es mit den Papieren des Triebwerksbauers hinauf auf zuletzt 286,40 Euro, ein Plus von fast 13 Prozent in kaum mehr als zwei Wochen. Auch wenn es am Montag leicht abwärts ging auf knapp 284 Euro, auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



