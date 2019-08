MTU Aero Engines: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

An der Börse Xetra notiert die Aktie MTU Aero Engines am 05.08.2019, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 224.43 EUR. Die Aktie der MTU Aero Engines wird dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses MTU Aero Engines auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Die Aktie von MTU Aero Engines gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,63 insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der 34,72 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der MTU Aero Engines als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 10 Hold, 1 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für MTU Aero Engines aus dem letzten Monat ist "Buy" (5 Buy, 5 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 209,74 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6,53 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 224,4 EUR beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von MTU Aero Engines investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,8 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.