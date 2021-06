MTU Aero Engines: War das der Befreiungsschlag oder geht es noch einmal zurück in die Warteposition?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Mit einem Kursplus von über drei Prozent gehörte die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines ISIN: DE000A0D9PT0 am Donnerstag zu den stärksten Titeln im DAX. Auch auf Wochensicht rangieren die Münchner in der Spitzengruppe im Deutschen Aktienindex. Mit den Kursgewinnen der letzten drei Tage hat sich das Papier in eine aussichtsreiche Position gebracht. Denn der Schlusskurs von über 220,00 Euro befindet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



