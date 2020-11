MTU Aero Engines: Voller Schub erst wieder in 2024?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) könnte schon bald wieder voll durchstarten. Eine deutliche Erholung des Geschäftes nach dem Katastrophenjahr 2020 steht in Aussicht.

Im Mai dieses Jahres notierten die Papiere noch bei rund 149 Euro, als ich Dir die MTU-Aktie als cleverere Alternative vorgestellt habe. Ich habe lieber in die Aktie von MTU investiert, die von einer breiten Erholung der Luftfahrt profitiert, als in Einzelunternehmen aus dem Luftfahrtsektor. Das war rückblickend gesehen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.