MTU Aero Engines: Beginnt die Rallye erst jetzt??

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

MTU Aero Engines ISIN: DE000A0D9PT0 hatten wir am 01. Dezember in das Muster-Depot für das Trading aufgenommen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: „Nach Kursverlusten von über 20 Prozent könnte eine technische Gegenreaktion einen Kursgewinn von etwa 10 – 15 Prozent bringen. Wir steigen ab 166,00 Euro ein und werden den möglichen Gewinn bei 179,00 Euro kassieren.“ Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung