MTU Aero Engines Aktie: Zusammenbruch!

Die Aktie von MTU Aero Engines ist am Montagmorgen an den Börsen zusammen gebrochen. Das Papier gab um mehr als 9 % nach. Nun dürfte es nach Ansicht von Analysten schwierig werden, die die aktuelle Abwärtsfahrt zu beenden. Die Talfahrt hat in den vergangenen vier Wochen bereits zu einem Abschlag von mehr als 50 % geführt. In den zurückliegenden fünf Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



