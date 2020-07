MTU Aero Engines Aktie: Trendlinie macht zu schaffen!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

MTU Aero Engines Aktie: Wie auf der Grafik sehr schön zu sehen ist, macht die fallende Trendlinie den Bullen zu schaffen. Am gestrigen Handelstag sind sie bereits zum dritten Mal daran gescheitert. Der Kurs wird derzeit noch von der Unterstützungszone um 150,00 Euro gehalten, doch wird diese per Tagesschlusskurs unterschritten, so kann schnell eine neue Abwärtswelle entstehen. Diese kann dann das ...



