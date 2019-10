MTU Aero Engines Aktie: Neues Testzentrum in Betrieb!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Es gibt sie noch – Aktie, bei denen ein Allzeithoch in Reichweite ist. Die Aktien der MTU Aero Engines gehören dazu. Wer da seit Längerem dabei ist, kann sich freuen. So hat sich der Aktienkurs in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt (Performance in diesem Zeitraum rund +151%). Was gibt es Neues vom Unternehmen? Am Dienstag teilte MTU Aero Engines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung