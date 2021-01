MTU Aero Engines Aktie: Krisensicher?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

MTU musste in der Corona-Krise etwas zurückstecken. Als Zulieferer ist das Unternehmen jedoch nicht so stark betroffen wie die Erstausrüster. Der Umsatz ging in den ersten 9 Monaten um 13% auf 3 Mrd € zurück und der Gewinn um 60% auf 141 Mio €. Um der Corona-Krise entgegenzuwirken, hat MTU seine liquiden Mittel auf 839 Mio € aufgestockt. Der CEO revidierte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



