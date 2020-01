MTR – kein Ende in Sicht: Was soll die Aufregung?

Ein recht selten zu beobachtendes Bild prägt derzeit die Stimmung der Marktteilnehmer in Social Media hinsichtlich des Titels MTR (0066.HK, Aktueller Wert: 44 HKD, 09:31 Uhr MEZ). Seit Dienstag, 21.01. und damit so lange wie schon seit Monaten nicht mehr hält sich der Sentimentwert für den Titel aus dem Transport-Bereich konstant im negativen Bereich; kein einziges Mal wurde die Null-Linie Richtung positivem Bereich durchbrochen. Das aktuelle Sentiment für die Aktie MTR liegt bei -41 Punkten von max. -100 Punkten. Die Kommunikationsstärke (Buzz) liegt aktuell bei 78% (Durchschnitt: 100%)

Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte.

