MTM@MCB18 und MCB@MTM18 Erstmalig kooperieren MEDIA CONVENTION Berlin und MEDIENTAGE MÜNCHEN

Die MEDIA CONVENTION Berlin (MCB) und dieMEDIENTAGE MÜNCHEN kooperieren in diesem Jahr zum ersten Mal. DerStartschuss fällt im Rahmen der MCB18: Hier gestalten dieVeranstalter der beiden Medienkongresse gemeinsam ein Panel, das sichder Frage widmet, wie der Journalismus den Kampf um Aufmerksamkeit imNetz gewinnen kann. "Wir freuen uns, dieser spannenden Fragegemeinsam mit den MEDIENTAGEN MÜNCHEN auf den Grund zu gehen und mitunseren Gästen auf der Bühne zu diskutieren, wie der Journalismus esschafft, in einem Internet der Marktschreier wieder zu einemkonstruktiven Dialog zu kommen", so Dr. Anja Zimmer, Direktorin derMedienanstalt Berlin-Brandenburg, die die MCB 2018 bereits zumfünften Mal gemeinsam mit dem Medienboard Berlin-Brandenburgveranstaltet. "Im Oktober kommt die MCB dann mit einem Panel nachMünchen", ergänzt Medienboard-Geschäftsführer Helge Jürgens. "Wirfreuen uns sehr darüber, dass wir unsere Kooperation realisieren undden Austausch mit einem anderen Top-Medienstandort pflegen können."Nur die lauteste Meinung zählt!? Aufmerksamkeit als Währung! istdas Thema des Panels in Kooperation mit den MEDIENTAGEN MÜNCHEN, dasam 3. Mai 2018, ab 15:00 Uhr auf Stage 7 der MCB18 stattfindet. ImKampf um die Aufmerksamkeit der User wird nicht immer die wertvollsteoder relevanteste Information belohnt, sondern oft die lauteste oderextremste. Wenn dann noch Dritte die Schwachstellen der Algorithmenfür ihre Zwecke ausnutzen, wird klar, dass der Wettstreit umAufmerksamkeit unbeabsichtigte und doch weitreichende Konsequenzenhat. So dominieren schnell polarisierende Meinungen die Feeds, dennEngagement ist die wichtigste Voraussetzung für eine viraleVerbreitung. Wenn Engagement und Aufmerksamkeit die Währung sind,welche Anreize kann der Journalismus dann schaffen, um sich gegenInfluencer, Likes und Algorithmen durchzusetzen? Darüber diskutiertModeratorin Pauline Tillmann, Chefredakteurin von DeineKorrespondentin, mit Marcus Engert, Political Editor von BuzzFeedNews in Deutschland, Spiegel Online-Chefredakteurin Barbara Hans undProf. Dr. Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an derUniversität Tübingen. "Wir freuen uns, dieses immer wichtigere Themader Algorithmen in Berlin zur Diskussion zu stellen. Die Debatte wirddann auf den MEDIENTAGEN im Herbst fortgesetzt werden", so StefanSutor, Geschäftsführer der Medientage München GmbH.Das komplette Programm der MEDIA CONVENTION Berlin 2018 findenInteressierte unter: 18.mediaconventionberlin.comÜber die MEDIA CONVENTION Berlin (MCB) Die MEDIA CONVENTION Berlinist einer der wegweisenden Medienkongresse in Europa. Sie wird vomMedienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und der MedienanstaltBerlin-Brandenburg (mabb) im Auftrag der Länder Berlin undBrandenburg veranstaltet und findet in diesem Jahr zum fünften Mal inKooperation mit der re:publica in der STATION Berlin statt. Vom 2.bis 4. Mai 2018 geht es auf den #MCB18-Bühnen um aktuelle Fragen derMedien- und Netzpolitik, Markttrends und Entwicklungen der digitalenMediengesellschaft. MCB und re:publica erwarten wieder rund 9.000Besucher aus mehr als 70 Ländern.Über die MEDIENTAGE MÜNCHEN (MTM) Die MEDIENTAGE MÜNCHEN findenvom 24. bis 26. Oktober 2018 erstmals im neuen Conference Center Nordder Messe München statt. Kongress und Expo gehören mit rund 7.000Teilnehmern aus dem In- und Ausland, über 400 Referenten und mehr als90 Einzelveranstaltungen zu den größten Veranstaltungen für dieMedien- und Kommunikationsfachwelt in Europa. Die begleitende Expoist mit rund 80 Ausstellern integraler Bestandteil des dreitägigenMedienevents, das jährlich im Herbst stattfindet. Veranstalter derMEDIENTAGE MÜNCHEN ist die Medientage München GmbH, mit Unterstützungder Bayerischen Staatskanzlei und der Bayerischen Landeszentrale fürneue Medien (BLM).