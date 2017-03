MS-Schwestern des Jahres 2016 ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt (ots) -Wettbewerb stand unter dem Motto "Selbstständig sein. Freiheitgenießen."Neurologen loben wertvolle und unverzichtbare Arbeit derMS-SchwesternMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,hat im Rahmen der Abendveranstaltung des 13. InteraktivenMS-Symposiums persönliche Auszeichnungen für außergewöhnliche Arbeitverliehen: Stellvertretend für ihre gesamte Berufsgruppe wurden zehnFrauen zur "MS-Schwester des Jahres 2016" gekürt. Mit derAuszeichnung werden bereits zum neunten Mal in Folge das persönlicheEngagement und die herausragende Pflege der MS-Schwestern gewürdigt.Sie nehmen bei der Therapie der Multiplen Sklerose eineSchlüsselrolle für ihre Patienten ein: Sie sind wichtigeAnsprechpartner und unterstützen die Patienten zusätzlich neben demArzt."Die Vielzahl der heute zur Verfügung stehenden Therapieoptionenzur Behandlung der MS macht es für Betroffene zunehmend schwieriger,sich zu orientieren. Eine umfassende und kenntnisreiche ärztlicheBeratung wird daher immer wichtiger. Die MS-Schwestern stehen denPatienten ab Therapiebeginn zur Seite, schaffen Vertrauen und bieteneine emotionale Stütze. Sie leisten damit einen wertvollen Beitragzur Therapietreue - ergänzend zur ärztlichen Aufklärung", betonteauch der Schirmherr des Wettbewerbs zur MS-Schwester des Jahres 2016,Professor Dr. med. Jürgen Faiss, Chefarzt Kliniken für NeurologieLübben und Teupitz der Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH.In einem Leben mit Multiple Sklerose ist ein normaler Alltagmanchmal schwer möglich. Hier engagiert sich Merck unter dem Motto"Endlich wieder Freiheit spüren. Endlich wieder ich." für mehrLebensqualität und Selbstbestimmung der Patienten. VieleMS-Betroffene empfinden gerade die häufige regelmäßigeMedikamenteneinnahme und die aufwendigen Kontrollen als belastend. Indieser schwierigen Situation stehen MS-Schwestern den Patienten abTherapiebeginn zur Seite und motivieren sie, die Behandlungfortzusetzen. Sie schaffen Vertrauen und bieten eine emotionaleStütze.Über die Auszeichnung zur "MS-Schwester des Jahres 2016" freuensich:- Anja Arns (Nervenärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Michael Meyerund Oliver Merse, Recklinghausen)- Yvonne Döhr (Neurologische Gemeinschaftspraxis Dipl.-Med. ThieleDipl.-Med. Zirzow, Ueckermünde)- Silke Freier (Neurologie am Windberg, Dr. med. Dirk Freier,Freital)- Michaela Graf (Nervenärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. med. RolandRoth, Brigitte Schmitt-Roth, Prof. Dr. med. Markus Weih, Nürnberg)- Nadja von der Heyde (Neurozentrum Bielefeld, Praxis Dres. Böhringerund Partner, Bielefeld)- Anja Kanzler (Gemeinschaftspraxis Dres. Heuberger und Gmeiner,Nürnberg)- Nicole Krause (Gemeinschaftspraxis Dres. Martin und BirgitGüllekes, Duisburg)- Huanita Molitor (freiberufliche MS-Schwester, Düren)- Ursula Schreier-Simons (Neurologicum Aachen, NeurologischeGemeinschaftspraxis Prof. Dr. med. Till Waberski und Prof. Dr. med.René Gobbele, Aachen)- Angela Walter (Asklepios Fachklinikum, Brandenburg)Start des Wettbewerbs war der Welt MS-Tag am 25. Mai 2016. Bis zum30. November 2016 konnten die Patienten und Neurologen abstimmen -unter anderem über den Internetauftritt www.leben-mit-ms.de. DerWettbewerb wurde im Jahr 2008 von Merck in Kooperation mit derZeitschrift "Heilberufe" des Springer-Verlag ins Leben gerufen, umdie Arbeit von MS-Schwestern öffentlich zu würdigen.Relevantes und Interessantes rund um MS. Informieren Sie sich unddiskutieren Sie hier:www.leben-mit-ms.dewww.onmeda.de/special/multiple-sklerosewww.facebook.com/MSLebenSämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merckgroup.com/newsabo, um sich online zuregistrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder den Servicewieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Thera-pien zur Behandlung von Krebs oderMultipler Sklerose über wegweisende Systeme für diewis-senschaftliche Forschung und Produktion bis hin zuFlüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 MilliardenEuro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Per-formance Materials auftritt.Weitere Informationen finden Sie unter www.merckserono.de,www.merckserono.com oder www.merckgroup.com.Pressekontakt:Leitung Kommunikation Deutschland: 06151 6285-511Inhaltlich verantwortlich:Dr. Stefan Kurze, Senior PR/e-Media ManagerTelefon: 06151 6285-514E-Mail: stefan.kurze@merckgroup.comOriginal-Content von: Merck Healthcare, übermittelt durch news aktuell