MS Industrie: Starke Ertragssteigerung 2021 erwartet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MS Industrie AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) von den Erholungstendenzen nach den pandemiebedingten Rückgängen des Vorjahres profitiert, den Umsatz leicht gesteigert und beim EBIT die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung