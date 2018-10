MS EUROPA 2 und MS EUROPA verteidigen Bestnote Fünf-Sterne-Plus im Berlitz Cruise Guide 2019

Hamburg (ots) -- Luxusschiffe von Hapag-Lloyd Cruises erneut auf Spitzenposition- EUROPA 2 zum sechsten Mal Spitzenreiter in der Rubrik derkleinen Schiffe- Berlitz Cruise Guide 2019 verfügbar ab 1. Oktober 2018Die beiden Luxusschiffe EUROPA 2 und EUROPA von Hapag-LloydCruises sind in der neuesten Ausgabe des renommiertenKreuzfahrtguides "Berlitz Cruising & Cruise Ships 2019" ein weiteresMal als einzige Kreuzfahrtschiffe mit der Bestnote Fünf-Sterne-Plusausgezeichnet worden. Die EUROPA 2 wurde damit bereits zum sechsten,die EUROPA zum 19. Mal mit der Höchstnote ausgezeichnet.Die EUROPA 2 erreicht von insgesamt 2.000 möglichen Punkten 1.864Punkte und führt damit das Ranking in der Rubrik der kleinen Schiffemit 251 bis 750 Passagieren an. Auch das Schwesterschiff EUROPAerreicht mit 1852 Punkten die Auszeichnung Fünf-Sterne-Plus."Wieder einmal haben beide Luxusschiffe überzeugt", so DouglasWard, Autor des Berlitz Cruise Guides über die EUROPA und die EUROPA2. "Unvergleichlich ist der aufmerksame, freundliche, abergleichzeitig unaufdringliche Service. Darüber hinaus punkten beideSchiffe mit einem ausgezeichneten gastronomischen Angebot und einemüberragenden Platzangebot pro Gast."Das Expeditionsschiff BREMEN erhielt die Bewertung Vier-Sterne mit1416 Punkten. Derzeit befinden sich drei neue Expeditionsschiffe imBau. HANSEATIC nature und HANSEATIC inspiration ergänzen ab April undOktober 2019 die Hapag-Lloyd Cruises Flotte. HANSEATIC spirit folgtab 2021."Dass wir auch in diesem Jahr mit der EUROPA 2 und der EUROPAunsere Spitzenposition verteidigen können, erfüllt uns mit Stolz. Dieabermaligen Fünf-Sterne-Plus Auszeichnungen sind Beleg für unsereharte Arbeit, das Qualitätsversprechen gegenüber unseren Gästen zuhalten und beide Schiffe kontinuierlich weiter zu entwickeln. Wirmöchten auch weiterhin weltweit Maßstäbe setzen", so Karl J. Pojer,Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises. "Einenbesonderen Dank möchte ich unseren Crewmitgliedern an Bord wie auchunseren Mitarbeitern in Hamburg aussprechen, die täglich daranarbeiten, für unsere Gäste einmalige und herausragende Erlebnisse zukreieren."Insgesamt hat das Team um Autor Douglas Ward 300 Kreuzfahrtschiffebewertet und ließ dabei Kriterien wie die Schiffsausstattung, dieQualität, das Angebot in den Restaurants, den Service, dasEntertainment sowie das Kreuzfahrterlebnis allgemein in die Bewertungeinfließen.Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unterhttp://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unterwww.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell