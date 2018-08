MS EUROPA 2 UNPLUGGED: Heather Nova live an Bord

Hamburg (ots) -- Exklusive Konzerte mit privater Note- EUROPA 2 Kreuzfahrt von Hamburg nach DublinWenn die EUROPA 2 im September von Hamburg nach Dublin fährt,erleben die Gäste Heather Nova, international erfolgreiche Sängerinund Songwriterin, bei exklusiven Konzerten hautnah. Im Rahmen desMusikformats UNPLUGGED begeistert sie mit ihrem einzigartigenMusikstil bei fesselnden Live-Konzerten an Bord des Luxusschiffs.Mit ihrem Studioalbum "Oyster" gelang Heather Nova in den 90erJahren der internationale Durchbruch. Songs wie "Walk This World"führten sie auf ihre erste Welttournee. Auch ihr zweites Album"Siren" war ein voller Erfolg und etablierte den Namen Heather Novafest in der internationalen Musikszene. Sie erreichte weltweiteChartplatzierungen ihrer Singles und Einladungen auf die größtenFestivals in Europa und den USA.Charakteristisch für Novas Musik ist die einzigartige Verbindungunterschiedlicher Instrumente und ihr ganz eigener Stil, der keinemGenre zuzuordnen ist. So kombiniert sie den Sound einer klassischenRockband mit sanften Streichertönen von Celli, auf die sich ihreglockenhelle Stimme und ihr sirenenhafter Gesang legt. Insbesondereihre fesselnden Live-Performances verschaffen ihr eine großeFangemeinde.Die Live-Konzerte an Bord der EUROPA 2 sind Teil desUNPLUGGED-Formats. Im Gegensatz zu großen Hallen- oder Stadiongigsfinden die Auftritte herausragender Musiker in einer persönlichen,fast privaten Atmosphäre im Theater des Luxusschiffs statt. Eineweitere Reise des UNPLUGGED-Formats findet beispielsweise imNovember/Dezember 2018 statt:Mit MS EUROPA 2 von Colombo nach Singapur, 29.11.2018 - 09.12.2018(10 Tage), buchbar ab 5.690 EUR pro Person inklusive An- und Abreiseab/bis Deutschland. Weitere Informationen unterhttps://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX1830Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unterwww.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unterwww.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell