MS EUROPA 2 UNPLUGGED: Cassandra Steen in persönlicher Konzertatmosphäre erleben

Hamburg (ots) -- Besondere musikalische Erlebnisse in intimem Rahmen- EUROPA 2 Kreuzfahrt von Colombo nach Abu DhabiIm Mai erleben die maximal 500 Gäste der EUROPA 2 dieECHO-Gewinnerin Cassandra Steen bei exklusiven Konzerten hautnah. ImRahmen des Musikformats UNPLUGGED tritt die mit Gold und Platinausgezeichnete Pop-Sängerin an Bord des Luxusschiffes auf undbegeistert die Passagiere mit Hits wie "Lange genug Zeit" und "Gibmir mehr".Mit 17 Jahren trat Cassandra Steen erstmalig als Duettpartnerinvon Freundeskreis auf, zog das Publikum als unvergleichlicheGänsehautstimme von Glashaus in ihren Bann und war auf unzähligengefeierten Kollaborationen mit hochkarätigen Acts wie Xavier Naidoozu hören. Darüber hinaus arbeitete sie mit internationalen Stars wieNe-Yo Lionel Richie zusammen. Spätestens seit ihrem 2009 mit derGoldenen Schallplatte ausgezeichneten Album "Darum leben wir" hatsich Steen als eigenständige Solokünstlerin etabliert.Die EUROPA 2 steuert auf ihrer Reise von Sri Lanka aus auf denPersischen Golf zu und stoppt in Häfen wie Mumbai, Maskat oder Dubai.Heilige Kühe, traditionelle Märkte oder auch Städte der Superlativewarten auf einer abwechslungsreichen Route auf die Gäste desFünf-Sterne-Plus Luxusschiffs (laut Berlitz Cruise Guide 2018). AnBord gehören die exklusiven, fast privaten Konzerte von CassandraSteen zum hochkarätigen Unterhaltungsprogramm der Kreuzfahrt.Faszinierende Vielfalt. Märchenhafte Momente: 02.05. - 14.05.2018(12 Tage), von Colombo/Sri Lanka über Cochin/Indien, Mumbai/Indien,Maskat/Oman, Khasab/Musandam/Oman, Dubai, und Sir Bani Yas/Ver. Arab.Emirate nach Abu Dhabi/ Ver. Arab. Emirate, ab 7.330 Euro pro Personinkl. Flüge ab/bis Deutschland