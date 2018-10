MSX International erwirbt Impetus Automotive und baut Präsenz und Dienste in Großbritannien deutlich aus

Detroit (ots/PRNewswire) -MSXI erwirbt Impetus Automotive von dessen Muttergesellschaft, derVolvere plc."Der Erwerb von Impetus Automotive vereint die Erfahrung zweier inGroßbritannien führender Unternehmen, die beste der Kategorie, miteinem Weg für Klienten, Dienste in der globalen Präsenz von MSXIanzubieten", sagte Patrick Katenkamp, CEO des Bereiches RetailNetwork Solutions bei MSXI. "Dieser Erwerb unterstützt unsereStrategie, im Kernangebot von Schulung, Verkauf und Dienstleistungenzu wachsen und stärkt die Beziehung mit Kunden aus dem Bereich großerAutomobilhersteller."Im Rahmen des Vertrages erwirbt MSXI sämtliche Aktien von ImpetusAutomotive, dessen Mitarbeiter als Experten in einer Reihe fachlicherund technischer Rollen agieren.Impetus Automotive stellt weltweit Herstellern von Autos,Motorrädern und Fahrzeugen aus Landwirtschaft, Bau undSchwergutverkehr eine ganze Palette von Diensten und Produkten zurVerfügung. Das Unternehmen verfügt in Großbritannien über eine großePräsenz. Das Volumen der Fahrzeugregistrierung dort ist im August2018 im Vergleich zum Vorjahr um 23 % gewachsen und im Lande wurdenim Laufe dieses Jahres bis jetzt 1,5 Millionen Fahrzeuge angemeldet.Neben der Tätigkeit in Großbritannien ist Impetus Automotive fürKunden in vielen europäischen Staaten und Australien, China und Japantätig."Die Vereinigung von Impetus Automotive und MSXI ermöglicht derzusammengefassten Organisation, Kunden besser zu Diensten zu sein undeinen bereits überzeugenden Kundenstamm weiter auszubauen", sagteJonathan Lander, CEO von Volvere plc. "Ich bin überzeugt davon, dassdie Beratungsdienste von Impetus Automotive im Bereich von Verkaufund Zubehör das Portfolio von MSXI perfekt ergänzen und für dieBelegschaft von Impetus Automotive künftig interessante Möglichkeiteneröffnen."Informationen zu MSXIMSX International (MSXI) ist ein führendes Unternehmen für dieAuslagerung von Geschäftsprozessen, das Großunternehmen in mehr als80 Ländern technikgestützte Dienstleistungen anbietet. Dieumfassenden Branchenkenntnisse von MSXI sorgen, zusammen mit modernerDatenanalyse und maßgeschneiderten Softwarelösungen, für eine bessereLeistungsfähigkeit des Händlernetzwerks der Automobilbranche, indemder Umsatz gesteigert, die Kosten reduziert und dieKundenzufriedenheit erhöht werden. Geometric Results Inc. (GRI), einehundertprozentige Tochtergesellschaft von MSXI, ist der weltweitgrößte unabhängige Anbieter von Managed Services für die Verwaltungvon Leiharbeit. GRI maximiert den Nutzen von Zeitarbeit für diebetriebliche Leistung seiner Kunden durch Erhalt einer konfliktfreienPosition in Bezug zu Anbietern von Zeitarbeit und Technikplattformen.Weitere Informationen über MSXI mit Sitz in Detroit erhalten Sieunter www.msxi.com.Informationen zu Impetus AutomotiveImpetus Automotive arbeitet mit Fahrzeugherstellern aus der ganzenWelt zusammen, um die Leistung zu steigern und das Geschäft derVertragshändler zu vergrößern. Impetus Automotive baut geschäftlichePartnerschaften zum gegenseitigen Nutzen auf, die Wachstum und Wertin einer Reihe von Sektoren schaffen. Der Hauptsitz von ImpetusAutomotive befindet sich im Herzen Englands und das Unternehmen istinternational tätig, mit Experten aus einer Reihe fachlicher undtechnischer Bereiche. Das Unternehmen stellt für seine Kunden Wertdurch eine Kombination von Kenntnissen, technischen Lösungen undProdukten sowie Außendienst zur Verfügung, die sich hauptsächlich anVerkauf und Zubehörmarkt der Kunden richten. Erfolg wird an derSteigerung der Rentabilität, des Absatzes und der Kundenzufriedenheitgemessen.Pressekontakt:Jochen Schultze+49 (0)221 947 00 127Jschultze@msxi-euro.comoder Gretchen Stallings+1 248-554-3505gstallings@eisbrenner.comOriginal-Content von: MSX International, Inc., übermittelt durch news aktuell