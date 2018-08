Bremen (ots) - Die Medien-Systempartner (MSP), Technologie- undIT-Tochter der beiden Zeitungsverlage Bremer Tageszeitungen AG undNordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG, bringt im Rahmenihres erstmals veranstalteten "mediahacknord" Software-Entwickler,IT-Dienstleister, Produktmanager aus Verlagen und Medienschaffendefür drei Tage in Bremen zusammen, um sich über kreative Projekte,Apps und neue Geschäftsmodelle in anregender Atmosphäre auszutauschenund gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. "Der 'mediahacknord' solldie Initial-Zündung für einen kontinuierlichen interdisziplinärenAustausch über die Wechselwirkung von IT, Medien und Forschung sein",erläutert MSP-Geschäftsführer Tim Greve.Vom 13. bis 15. September 2018 kann in der Bremer Überseestadtgeforscht, fantasiert und realisiert werden. Damit es richtiglebendig wird, werden auch Studenten und Teilnehmer aus anderenBranchen dabei sein. Strukturiert und moderiert wird der"mediahacknord" von next media accelerator aus Hamburg.Die Teilnahme ist kostenlos, inklusive Verpflegung, Networking,Ideen-Sammlung und Erfahrungsaustausch zu schnellerProduktentwicklung. Obendrein gibt es noch Preise für den bestenPitch, die beste Projekt-Idee oder das beste Video-Projekt zugewinnen. Nach zwei Tagen intensiver, interdisziplinärer Arbeit aneinem Produkt werden Achim Twardy (dpa), Lars Reckermann (NWZ), EricDauphin (BTAG), Uli Lingnau (Medien Union), Dirk Zeiler (nma) und TimGreve (MSP) die Gewinner auszeichnen.Ort: Team Neusta, Konsul-Smidt-Straße 24, 28217 Bremen / Zeit:13.9. 15.30-20.00 Uhr, 14.9. 6.00-19.45 Uhr, 15.9. 6.00-17.00 Uhr /Details und Anmeldungs-Link unter http://www.mediahacknord.rockshttps://www.instagram.com/mediahacknord/https://twitter.com/mediahacknordhttps://www.facebook.com/mediahack.nordPressekontakt:Tim Greve, GeschäftsführerMedien Systempartner GmbH & Co. KGTel. +49 (421) 9579-7000Tim.Greve@medien-systempartner.dehttps://www.mediahacknord.rocks/Original-Content von: MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen, übermittelt durch news aktuell