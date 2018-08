MSH bietet Studienwahl-Workshop an / Veranstaltung im Rahmen des Offenen Campustags am 8. September (FOTO)

Hamburg (ots) -Abitur - und was dann? Diese und ähnliche Fragen stehen imMittelpunkt des »Interaktiven Studienwahl-Workshops«, den MarvinGrabowski am 8. September 2018 in der MSH Medical School Hamburganbietet. Zwischen 13 und 15 Uhr will der Psychologiestudent AmKaiserkai 1 den Teilnehmern die Angst vor Zukunftsentscheidungennehmen und stattdessen Orientierung im Dschungel der Möglichkeitenbieten.»Nie zuvor standen einer Generation so viele Türen offen. DerSchlüssel für eine glückliche Zukunft in Studium oder Job liegt nichtirgendwo. Vielmehr geht es darum, ihn tief im eigenen Inneren zuentdecken«, sagt Grabowski. Er selbst hat einen langenFindungsprozess hinter sich: Mit Ausbildung, Coachings, Studium,Auslandsaufenthalten und Praktika hat der 24-Jährige vieleMöglichkeiten kennengelernt. Aufgrund seiner persönlichen Erlebnissekann Grabowski die Teilnehmer jetzt beim Finden der eigenen Stärkenhelfen und aus erster Hand konkrete Tipps für weitere Schritte geben.»Im Workshop geht es nicht darum, einzelne Studiengänge der MSH imDetail vorzustellen. Der gemeinsame Austausch ist mir wichtig«, sagtGrabowski.Der »Interaktive Studienwahl-Workshop« findet im Rahmen desOffenen Campustags der MSH statt. Dieser ermöglicht den Gästenzwischen 10 und 15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der privatenund staatlich anerkannten Hochschule. Sowohl auf dem Campus in derHamburger Hafencity, Am Kaiserkai 1, als auch auf dem Gelände inHamburg-Harburg, Schellerdamm 22-24, bieten HochschulmitarbeiterVorträge für Studieninteressierte und Eltern, Campusführungen undallgemeine Beratung an.Die Teilnahme an Workshop und Campustag ist kostenfrei.Anmeldungen sind bis zum 7. September unterveranstaltung@medicalschool-hamburg.de und unter 040.4036122649150möglich. Weitere Infos:https://www.medicalschool-hamburg.de/bewerbung/offener-campustag/Über die MSH Medical School HamburgDie MSH Medical School Hamburg, University of Applied Sciences andMedical University, ist eine private, staatlich anerkannte Hochschulein der Freien und Hansestadt Hamburg mit Sitz in der Hafencity. Siewurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründetund startete 2010 mit sechs Studiengängen. Seitdem erweiterte sichdas Studienangebot auf insgesamt zwölf Bachelor- und elfMasterstudiengänge, die erfolgreich akkreditiert sind und somit einHöchstmaß an Qualität und Transparenz gewährleisten. Das Besondere ander MSH ist, dass sie zwei Fakultäten vereint: Die FakultätGesundheitswissenschaften, mit dem Status einer Fachhochschule,arbeitet in Lehre, Forschung und wissenschaftlicher Weiterbildungstark anwendungsorientiert. Die Fakultät Humanwissenschaften nutztihren Status als wissenschaftliche Hochschule, die einer Universitätgleichgestellt ist. Studierende können somit zwischen einemFachhochschulstudium und einem universitären Studium wählen und ihreKarriere ihren Stärken und Talenten entsprechend planen. Mittlerweilestudieren circa 2.800 Studierende an der MSH und schätzen den Campusinmitten der modernen und aufstrebenden Hafencity sowie den Campus»Arts and Social Change« in den Räumlichkeiten einer ehemaligenFabrik am Binnenhafen in Hamburg-Harburg.Pressekontakt:MSH Medical School Hamburg | Am Kaiserkai 1 | 20457 HamburgPresse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nicola RochlitzTel: 040 / 36 12 264 9112Mail: Nicola.rochlitz@medicalschool-hamburg.dehttp://www.medicalschool-hamburg.de/facebook.com/MSHMedicalSchoolHamburgOriginal-Content von: MSH Medical School Hamburg, übermittelt durch news aktuell