MSH bietet ab 2019 Sportwissenschaften an / Bachelor- und Masterstudiengang erfolgreich akkreditiert. Anmeldungen ab sofort möglich (FOTO)

Hamburg (ots) -Die MSH Medical School Hamburg weitet ihr Studienangebot aus. Absofort sind die staatlich anerkannten StudiengängeSportwissenschaften (Bachelor of Science) und Sportwissenschaften mitSchwerpunkt Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung (Master ofScience) durch die Akkreditierungsagentur AHPGS auch fachlichakkreditiert und damit offiziell ins Portfolio der Hochschuleaufgenommen. Der Lehrbetrieb beider Studiengänge startet imWintersemester 2019/2020. Anmeldungen sind jetzt schon möglich."Die Akkreditierung des Bachelor- und des MasterstudiengangsSportwissenschaften ist ein weiterer Schritt auf dem Erfolgskurs derMSH. Die AHPGS hat damit die Qualität unseres Angebots bestätigt undspornt uns zugleich zu weiteren Höchstleistungen in Lehre undForschung an", sagt Ilona Renken-Olthoff, Geschäftsführerin der aufGesundheits- und Medizinfächer spezialisierten Hochschule. "DasBesondere an den Studiengängen der Sportwissenschaft ist diefachübergreifende Ausrichtung und die hohe Praxisnähe", betont Prof.Dr. Thomas Gronwald, Professor für Sportwissenschaften undverantwortlich für den inhaltlichen Aufbau. "Zudem legen wir großenWert auf individuelle und hochqualifizierte Betreuung durchpraxiserfahrene und wissenschaftlich topqualifizierte Lehrende", sagtProf. Dr. Thomas Gronwald. Mit den beiden neuen Angeboten hat diestaatlich anerkannte Privathochschule mit Sitz in der HamburgerHafencity nun insgesamt zwölf Bachelor- und zwölf Masterstudiengängeim Programm.Die Studiengänge der Sportwissenschaften an der MSH richten sichan sportlich interessierte und begabte Personen, die methodische undwissenschaftliche Hintergründe dieses Fachs kennenlernen undvertiefen wollen. Zugleich lernen die Studierenden dieSportwissenschaft als eine Querschnittsdisziplin zwischenTrainingswissenschaft, Sportmedizin, Sportpsychologie und Biomechanikkennen. Praxismodule vertiefen die Theorie und bereiten optimal aufden Berufsalltag vor. So sind Absolventen beispielsweise in der Lage,Trainingsprozesse zu planen, Coachinggespräche zu führen, Leistungenzu diagnostizieren, Wettkämpfe zu begleiten und Teams zu entwickeln.Ihre Fachkompetenz können sie bei Arbeitgebern wie Verbänden,Kliniken und Gesundheitsunternehmen einsetzen. Die Abschlüssequalifizieren für eine Leitungsfunktion.Informationen zu den Studiengängen gibt es unter:www.medicalschool-hamburg.deÜber die MSH Medical School HamburgDie MSH Medical School Hamburg, University of Applied Sciences andMedical University, ist eine private, staatlich anerkannte Hochschulein Hamburg mit Sitz in der Hafencity. Sie wurde 2009 von derGeschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründet und startete 2010mit sechs Studiengängen. Seitdem erweiterte sich das Angebot aufzwölf Bachelor- und zwölf Masterstudiengänge, die erfolgreichakkreditiert sind und somit ein Höchstmaß an Qualität und Transparenzgewährleisten. Das Besondere an der MSH ist, dass sie zwei Fakultätenvereint: Die Fakultät Gesundheitswissenschaften, mit dem Status einerFachhochschule, arbeitet in Lehre, Forschung und wissenschaftlicherWeiterbildung stark anwendungsorientiert. Die FakultätHumanwissenschaften nutzt ihren Status als wissenschaftlicheHochschule, die einer Universität gleichgestellt ist. Studierendekönnen somit zwischen einem Fachhochschulstudium und einemuniversitären Studium. Mittlerweile studieren circa 2.800 Studierendean der MSH und schätzen den Campus inmitten der modernen undaufstrebenden Hafencity sowie den Campus »Arts and Social Change« ineiner ehemaligen Fabrik am Binnenhafen in Hamburg-Harburg.Pressekontakt:MSH Medical School Hamburg | Am Kaiserkai 1 | 20457 HamburgPresse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nicola RochlitzTel: 040 / 36 12 264 9112Mail: Nicola.rochlitz@medicalschool-hamburg.dehttp://www.medicalschool-hamburg.defacebook.com/MSHMedicalSchoolHamburgOriginal-Content von: MSH Medical School Hamburg, übermittelt durch news aktuell