MSH beruft Dr. Holger Broich zum Professor für Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung / Sportwissenschaftler des FC Bayern München baut Department mit Fokus auf Sport weiter aus (FOTO)

Aufgrund seiner herausragenden Expertise wurde Dr. Holger Broich,Leiter Wissenschaft, Leistungsdiagnostik und Fitness beim FC BayernMünchen, zum 01.12.2018 als Professor für Leistungsdiagnostik undTrainingssteuerung an die MSH Medical School Hamburg - University ofApplied Sciences and Medical University berufen. Im Zuge desneugegründeten und erfolgreich akkreditierten Bachelorstudiengangs»Sportwissenschaft« und Masterstudiengangs »Sportwissenschaft:Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung« wird Dr. Holger Broich imTeam mit dem Initiator für die Etablierung dersportwissenschaftlichen Studiengänge an der MSH, demSportpsychologen Prof. Dr. Andreas Marlovits, maßgeblich dasDepartment Performance, Neuroscience, Therapy and Health im BereichLeistungssport zukunftsweisend weiterentwickeln und damit zurStärkung des interdisziplinären und interprofessionellenHochschulkonzeptes der MSH beitragen.Dr. Holger Broich ist seit 2014 Leiter der Abteilung Wissenschaft,Leistungsdiagnostik und Fitness beim FC Bayern München. Dort ist erfür den Bereich des Profifußballs, aber auch für den gesamtenNachwuchsbereich verantwortlich. Er setzte bereits früh Impulse fürden nationalen und internationalen Profifußball im Bereich der ThemenWissenschaft, Leistungsdiagnostik und Training und hat erheblicheInnovationen auf dem technisch-wissenschaftlichen Sektor initiiert.»Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Holger Broich einenforschungsstarken und international renommierten Experten mitumfangreicher Berufspraxis im Spitzensport gewinnen konnten«, sagtIlona Renken-Olthoff, Geschäftsführerin der MSH. Gemeinsam mit demSportwissenschaftler des FC Bayern München soll das DepartmentPerformance, Neuroscience, Therapy and Health zukunftsweisend imBereich Leistungssport ausgebaut werden. Dazu werden auch räumlich-sächliche Ressourcen wie Leistungsdiagnostik Labs für die praktischeAusbildung und Forschung gehören. In diesem Department sind darüberhinaus auch die Bachelorstudiengänge Physiotherapie, Logopädie sowieder Masterstudiengang Sportpsychologie angesiedelt, so dass es auchweit über das Thema Leistungssport hinausgeht. Dazu sind bereitsweitere Professuren u.a. in Sportwissenschaft, Sportpsychologie aberauch Sportmedizin und Neurowissenschaften an der MSH etabliert, derenForschungsaktivitäten sich bereits in dem Forschungscluster Exerciseand Health widerspiegeln.»Unser Ziel ist eine interdisziplinäre und interprofessionelleZusammenarbeit in Lehre und Forschung, die durch Dr. Holger Broicheinen wichtigen und qualitäts- und profilstärkenden Input erfährt«,sagt Ilona Renken-Olthoff. Er verfügt nicht nur über umfangreicheBerufspraxis auf höchstem internationalen Niveau - auchwissenschaftlich hat er sich neben der Leistungsdiagnostik undTrainingssteuerung intensiv mit den Themen »integrativeDatenbanksysteme für Gesundheit und Leistung«, »Aussagekraft undUmsetzung leistungsdiagnostischer metabolischer und neuro-muskulärerParameter«, »Regenerationszeiten und -kapazitäten von Geweben undFunktionen«, Individuelle und mannschaftsbezogene Muster vonBelastungsreaktionen« beschäftigt. Seine wissenschaftlichenKenntnisse und die von ihm auf dieser Basis entwickelten Verfahrenbeschränken sich dabei nicht auf den Bereich des Fußballs, sondernsind für die Leistungsdiagnostik einer großen Bandbreite vonSportarten anwendbar.Seine langjährige Erfahrung in Wissenschaft und Praxis sind fürdie weitere Entwicklung der neugegründeten Studiengänge im BereichSport von großer Bedeutung für die Studierenden. Die Studiengänge derSportwissenschaft an der MSH richten sich an sportlich interessierteund begabte Personen, die methodische und wissenschaftlicheHintergründe dieses Fachs kennenlernen und vertiefen wollen. Zugleichlernen die Studierenden die Sportwissenschaft als eineQuerschnittsdisziplin zwischen Trainings- und Bewegungswissenschaft,Sportmedizin, Sportpsychologie und Biomechanik kennen. Praxismodulevertiefen die Theorie und bereiten optimal auf den Berufsalltag vor.Absolventen werden dazu befähigt, Trainingsprozesse zu planen,Coachinggespräche zu führen, Leistungen zu diagnostizieren,Wettkämpfe zu begleiten und Teams zu entwickeln. Die Abschlüssequalifizieren auch für eine Leitungsfunktion.