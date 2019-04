MSH Medical School Hamburg erhält Zulassung für Studiengang Humanmedizin / Start im Oktober 2019 / Kooperation mit Helios Kliniken Schwerin (FOTO)

Hamburg/Schwerin (ots) -Die MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciencesand Medical University - bietet ab dem 1. Oktober 2019 in Kooperationmit den Helios Kliniken Schwerin den StaatsexamensstudiengangHumanmedizin an. Die Behörde für Wissenschaft, Forschung undGleichstellung hat mit dem heutigen Tag eine entsprechende staatlicheAnerkennung für den Studiengang Humanmedizin ausgesprochen. Damitbesitzt die MSH die Berechtigung zur Ausbildung von künftigenÄrztinnen und Ärzten auf Universitätsniveau. Das Studium folgt allenQualitätsanforderungen eines Medizinstudiums in Deutschland. Esschließt mit dem Staatsexamen ab und berechtigt zur Approbation."Die staatliche Anerkennung ist ein Meilenstein in der 10-jährigenGeschichte der MSH. Wir freuen uns, dass wir endlich starten können,nachdem die MSH gemeinsam mit ihrem klinischen Partner - den HeliosKliniken Schwerin - einen sehr langen Weg des Genehmigungsverfahrensgegangen ist", sagt Ilona Renken-Olthoff, Geschäftsführerin undGründerin der MSH. Gemeinsam haben die Kooperationspartner im Februar2012 den Antrag auf staatliche Anerkennung gestellt und sich imweiteren Verlauf zwei Konzeptprüfungsverfahren durch den deutschenWissenschaftsrat gestellt. Im Dezember 2016 kam das positive Votumdes Wissenschaftsrates mit Auflagen. Die Erfüllung dieser Auflagenwurde im Oktober 2018 durch den Wissenschaftsrat bestätigt, verbundenmit den besten Wünschen für die Einrichtung des StudiengangesHumanmedizin."Das große Engagement der MSH bei der Entwicklung desStudienganges Humanmedizin, mit seinem wissenschaftsbasierten,interprofessionellen Konzept und der starken Praxisorientierung hatden Wissenschaftsrat bei seinem positiven Votum überzeugt. Jetzt giltes mit dem gleichen Engagement dieses Konzept umzusetzen", sagt Prof.Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Christoph C. Geilen, Prorektor Studiumund Lehre."Mit dem Studiengang Humanmedizin möchten wir jedem Bewerber dieChance geben, sich den Traum vom Medizinstudium zu erfüllen -unabhängig von der Note auf dem Abschlusszeugnis", sagt IlonaRenken-Olthoff. Humanmedizin gehört zu den begehrtesten Studiengängenin Deutschland. Obwohl bundesweit Ärztemangel herrscht, ist die Zahlder Studienplätze vergleichsweise gering und der Kampf darum hart."Die MSH stellt deshalb Engagement und Talent der Bewerber in denFokus des dreistufigen Bewerbungsverfahrens", betont GründungsrektorProf. Dr. med habil. Christoph Eggers. Für einen Studienplatzqualifizieren sich die Kandidaten nicht durch einen Numerus Clausus.Stattdessen können sie ihre persönliche Eignung und Motivation ineinem Auswahlverfahren - bestehend aus einem schriftlichenMedizinertest, einem Gruppengespräch mit Fallsimulation und einemEinzelgespräch - unter Beweis stellen.Für den klinischen Studienabschnitt des Studiums der Humanmedizinhat die MSH mit den Helios Kliniken Schwerin einen idealenPraxispartner gefunden. "Die Helios Kliniken Schwerin gehören mitmehr als 1500 Betten zu den größten Kliniken Norddeutschlands undverfügen als Maximalversorger über nahezu alle Fachgebiete derMedizin. Wir sind sehr gut vorbereitet auf die anstehenden Aufgaben,somit sind ideale Voraussetzungen für eine wissenschaftsbasierteAusbildung gegeben", sagt Prof. Dr. med. habil. Jörg-Peter Ritz,Ärztlicher Direktor der Helios Kliniken Schwerin und Mitglied desGründungsteams für den Studiengang Humanmedizin. Durch deninterdisziplinären Behandlungsansatz passen die Helios KlinikenSchwerin hervorragend zum Hochschulkonzept der MSH, die mehr als 20Bachelor- und Masterstudiengänge im Gesundheitsbereich anbietet undgroßen Wert auf fachübergreifendes Lernen legt. "Arbeiten mitStudierenden, studentisches Leben und Lehren wird die Helios KlinikenSchwerin und die Stadt Schwerin positiv verändern. Durch dieakademische Auseinandersetzung mit jungen, engagierten Menschenbleiben wir immer auf dem neusten wissenschaftlichen Stand und könnenzukünftige Medizinergenerationen mitgestalten", sagt Prof. Dr. med.habil. Jörg-Peter Ritz."Die Helios Kliniken Schwerin stehen bereit. Die Mitarbeiter desStandortes freuen sich auf die neue Herausforderung. Wir sind unsaber zugleich der großen Aufgabe und Verantwortung in derstrukturierten Ausbildung im Rahmen des Studiengangs Humanmedizinbewusst", sagt PD Dr. med. habil. Oliver Heese, Chefarzt der Klinikfür Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie an den Helios KlinikenSchwerin. "Die Studierenden der MSH werden in Schwerin auf motivierteLehrende treffen, die sich darüber freuen, in schlanken akademischenStrukturen Wissen zu vermitteln", sagt PD Dr. med. habil. OliverHeese.Das Studium der Humanmedizin an der MSH bietet eine stark an derPraxis orientierte, wissenschaftlich fundierte Lehre sowie kleineLerngruppen und eine individuelle Betreuung. Damit will die MSH dieGrundlage für eine erfolgreiche Karriere in einem anspruchsvollenBerufszweig schaffen. Die Regelstudienzeit beträgt 12 Semester unddrei Monate. Das Curriculum gliedert sich in drei Abschnitte: einenvorklinischen Studienabschnitt von zwei Jahren, einen dreijährigenklinischen Studienabschnitt und ein Praktisches Jahr (PJ).Die Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnittes finden amWissenschafts- und Gesundheitscampus in der Hamburger Hafencitystatt, die praktischen Einheiten in den Skills Labs und Labs dervorklinischen praktischen Ausbildung auf dem MSH-Campus amBinnenhafen in Hamburg-Harburg. Die klinische Ausbildung im zweitenStudienabschnitt wird am Campus der Helios Kliniken in Schwerinangeboten. Der Ort für das PJ ist individuell wählbar, muss aber denAnforderungen der Ärztlichen Approbationsordnung entsprechen.Interessierte können sich ab sofort über die Website der MSHbewerben: www.medicalschool-hamburg.deÜber die MSH Medical School HamburgDie MSH Medical School Hamburg, University of Applied Sciences andMedical University, ist eine private, staatlich anerkannte Hochschulein der Freien und Hansestadt Hamburg mit Sitz in der Hafencity. Siewurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründetund startete 2010 mit sechs Studiengängen. Seitdem erweiterte sichdas Studienangebot auf insgesamt mehr als 20 Bachelor- undMasterstudiengänge, die erfolgreich akkreditiert sind und somit einHöchstmaß an Qualität und Transparenz gewährleisten. Das Besondere ander MSH ist, dass sie zwei Fakultäten vereint: Die FakultätGesundheitswissenschaften, mit dem Status einer Fachhochschule,arbeitet in Lehre, Forschung und wissenschaftlicher Weiterbildungstark anwendungsorientiert. Die Fakultät Humanwissenschaften besitztden Status einer wissenschaftlichen Hochschule und ist damit einerUniversität gleichgestellt. Studierende können somit zwischen einemFachhochschulstudium und einem universitären Studium wählen und ihreKarriere ihren Stärken und Talenten entsprechend planen. Mittlerweilestudieren mehr als 3000 Studierende an der MSH und schätzen denCampus in der Hamburger Hafencity sowie den Campus »Arts and SocialChange« in den Räumen einer ehemaligen Fabrik am Binnenhafen inHamburg-Harburg. Die MSH hat neben der Konzeptakkreditierung desStudienganges Humanmedizin erfolgreich die InstitutionelleAkkreditierung durch den Deutschen Wissenschaftsrat durchlaufen. 