MSG Networks: Aktienanalyse vom 16.07.2018

Der MSG Networks-Schlusskurs wurde am 13.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 23,3 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kabel & Satellit".

Die Aussichten für MSG Networks haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der MSG Networks wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 3 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu MSG Networks vor. Das Kursziel für die Aktie der MSG Networks liegt im Mittel wiederum bei 23,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 23,3 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 0,86 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der MSG Networks insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die MSG Networks-Aktie ein Durchschnitt von 21,43 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,3 USD (+8,73 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (21,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,22 Prozent), somit erhält die MSG Networks-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. MSG Networks erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei MSG Networks beträgt das aktuelle KGV 10,45. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Media" haben im Durchschnitt ein KGV von 690,74. MSG Networks ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.